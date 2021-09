OPROEP | Wie mist u heel erg?

oproepIemand missen kan een heel naar gevoel zijn, en tegelijkertijd ook heel fijn. Iedereen ervaart missen op een andere manier. Lezen over hoe anderen omgaan met gemis kan heel helend zijn. Daarom is de Gelderlander op zoek naar mensen die willen vertellen over hun gemis. Mist u iemand die overleden is? Of familieleden of vrienden die ver weg wonen? En wilt u uw verhaal delen met anderen?