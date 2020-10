Opvallend veel inwoners van Gelderland vinden: ‘Ouderen binnen blijven, dan kunnen jongeren naar buiten’

Vader komt er na 3 jaar achter: Het is niet mijn zoon, maar de school: ‘Pijnlijk dat hij mogelijk de dupe is’

5 oktober NIJMEGEN - Ouder Arjo Berkhout was pijnlijk getroffen toen hij het vorige week las in deze krant. Dat basisschool De Muze in Nijmegen voor het derde jaar op rij ondermaats gepresteerd heeft.