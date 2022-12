Opvallende fotostudio voor de ‘hippe Instagram-foto's’ na vijf jaar failliet

Verdachten lieten Henk zwaarge­wond achter, ruim 24 uur later werd hij dood gevonden

NIJMEGEN - De 62-jarige Henk Bos leefde nog nadat hij op 26 mei 2021 vroeg in de ochtend door een 19-jarige verdachte enkele keren met een vaas op zijn hoofd was geslagen. Hij en zijn 21-jarige vriendin, buren van het slachtoffer, lieten hem zwaargewond achter en gingen er met zijn auto en portemonnee vandoor. Hij stierf later die middag.

