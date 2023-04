Oranjefeest: dit was de Goffertmarkt 2023 in Nijmegen [FOTO'S]

Heumen: Windener­gie in gemeente is ‘onontkome­lijk’

De kans dat er windmolens komen in de gemeente Heumen is sterk toegenomen. Het gemeentebestuur laat de komst van windmolens niet langer afhangen van de vraag of er een waterkrachtcentrale in de Maas wordt gebouwd. De raad noemt de bouw van windmolens ‘onontkomelijk’.