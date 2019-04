Orde van Advocaten: ‘Minister moet afbraak sociale advocatuur stoppen’

Starter in Nijmegen? Doe dan maar niet te veel moeite

7:39 NIJMEGEN - Ruim 1600 mensen waren zaterdag in Pathé Nijmegen (voorheen Cinemec) voor de jaarlijkse Woonbeurs. Hoewel de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) zegt dat de krapte op de woningmarkt langzaam afneemt, is die trend nog niet te zien in Nijmegen.