Organisatie draait zelf op voor kosten als evenemententerrein na afloop een zootje blijkt

Met video Dodelijke steekpar­tij in Nijmegen gevolg van ruzie binnen jeugdgroep, zegt Bruls: ‘Voor dit geweld is geen plek in onze stad’

NIJMEGEN - Het steekincident van afgelopen zaterdag op Plein 1944 in Nijmegen, is het gevolg van een uit de hand gelopen conflict binnen een jeugdgroepering die het gebruik van wapens bij onderlinge ruzies niet schuwt. Burgemeester Hubert Bruls is bezorgd om het geweld en broedt op maatregelen.

15:30