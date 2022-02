Organisator illegaal feest op Honigcomplex: ‘Jongeren staan enorm onder druk, hier hadden ze behoefte aan’

Bony is hoopvol gestemd over ernst hamstring­bles­su­re: ‘Hij was optimis­tisch’

NIJMEGEN - Wilfried Bony is hoopvol gestemd over de ernst van zijn hamstringblessure. De 33-jarige spits van NEC heeft vrijdagochtend een scan laten maken in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat de uitslag is.

11 februari