Organisator Nijmeegs coronaprotest: ‘Wij tegen alle virusregels? Dat is een groot misverstand!’

Om met de deur in huis te vallen: verbaast het u ook dat er zondag geen boetes zijn uitgedeeld bij jullie ‘Mars der Vrijheid’?

,,Eigenlijk niet. We hadden goed contact met de politie. Als we van hen doorkregen dat het niet goed ging, spraken we mensen aan op hun gedrag. Van begin tot eind riepen we deelnemers op om zich aan de 1,5 meter afstand te houden zoals de politie had geëist. Wij zijn als organisatie (een club met veertien mensen uit de regio Nijmegen, DR.) ook helemaal niet tegen alle coronamaatregelen. Dat is een groot misverstand.”