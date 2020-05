Oscar fietst bijna 6500 euro bij elkaar voor strijd tegen corona: ‘Ik wil iets terugdoen voor iedereen in de zorg’

Circus Quarantai­ne in een lege Vasimhal, live te zien op Facebook: ‘Zo blijven we in beeld bij het publiek’

21:03 NIJMEGEN - In de hal van de Vasim in Nijmegen laten Tinka Charmant en Simone Vale hun plastic banieren wervelen. Alle bewegingen vervloeien. Even later hangen ze in een object van stangen en halen acrobatische toeren uit. Begeleid door muziek die de Nijmeegse deejay Thizl voor hen heeft gecomponeerd.