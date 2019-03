Oud-bestuurder Leon van Halder van het Radboudumc overleden

Bekijk hier jouw gemeente Heb je een hond? Dan is Nijmegen niet jouw ‘place to be’

27 maart NIJMEGEN - Wie een hond bezit kan beter niet in Nijmegen wonen. De gemeente rekent na Groningen, Den Haag en Hendrik Ido Ambacht de hondenbezitter het meeste belasting over de viervoeter. Naast het hoge bedrag (115,16 euro per jaar per eerste hond) is de taks het afgelopen jaar ook nog eens met 3,2 procent gestegen.