Oud-bewoners belastingkantoor boos: na anderhalf jaar naheffing van honderden euro’s op de mat

Scholieren Dominicus College houden ‘Vrijheids­tri­bu­naal’ in LUX

11:15 NIJMEGEN - Leerlingen van het Dominicus College in Nijmegen speelden gisteravond een rechtszaak na. Acteur Huub Smit (bekend van de New Kids-serie) was de onverbiddelijke, luid sprekende rechter in het Vrijheidstribunaal. De vraag die centraal stond in deze zaak was: nemen we onze vrijheid voor lief?