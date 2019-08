Oud-politicus en voormalig NEC-voorzitter Henk Bergamin overleden

NIJMEGEN - Henk Bergamin, oud-politicus en voormalig voorzitter van voetbalclub NEC, is in de nacht van donderdag op vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden.

De in Amsterdam geboren katholiek Bergamin was lid van de KVP en het latere CDA. Bergamin was van 1959 tot 1970 officier bij de Landmacht. Hij was in de jaren zeventig wethouder in Nijmegen en later gedeputeerde van de provincie Gelderland.

NEC

Van 1981 tot 1987 was Bergamin voorzitter van de Nijmeegse voetbalclub NEC. De club bevestigt het overlijden vrijdag op haar website. ‘N.E.C. wenst de nabestaanden van Henk Bergamin veel sterkte in deze moeilijke periode', schrijft de voetbalclub.

‘Ter nagedachtenis aan dhr. Bergamin zal er volgende week vrijdag, voorafgaand aan N.E.C. – Telstar, een minuut stilte worden gehouden. Ook zal er met rouwbanden gespeeld worden', kondigt de club aan.

In 1985 werd Henk Bergamin burgemeester van de toenmalige gemeente Bemmel en bleef dat tot in 2001 de fusiegemeente Lingewaard ontstond. Zijn bestuursstijl was ‘bombastisch’: met zijn soms bulderende stem hield hij de raadsleden op klassieke wijze in toom. Legendarisch was daarbij zijn ‘ambtsgebed’, dat hij met zijn karakteristieke zware stem opdreunde.

,,Men wist wat men aan mij had. In Bemmel waren nooit affaires”, vertelde Bergamin in 2013 aan deze krant. ,,Achterbaksheid vind ik vreselijk.”

Europese Verkiezingen

Bij de Europese Verkiezingen in 1989 gaf hij de Bemmelse uitslagen meteen na telling door aan De Gelderlander. Dat was tegen alle regels in: de uitslagen mochten pas bekend worden als alle tellingen in de landen klaar waren. Het leverde hem een officieel recherche-onderzoek op, maar hij beweerde die bekendmakingsregels niet te kennen.

Columnist en journalist Joop Brons wijdde in mei nog een column aan deze affaire. ,,Je denkt toch niet dat ze in Italië wakker liggen over wat Bemmel vindt?”, zou Bergamin hebben geroepen. Brons: ‘Bergamin had de poppen aan het dansen. De staatssecretaris was furieus en er kwam een diepgaand onderzoek door de rijksrecherche. Inmiddels is de wetsovertreding van de burgemeester ruim verjaard.’

Agendapuntje vergeten

Bergamin was ook een eigenzinnige bestuurder. Zo werd er eind vorige eeuw na de Bemmelse raadsvergadering altijd geborreld en toen iedereen met z’n biertje of wijntje in de hand stond, kwam de burgemeester erachter dat hij een agendapunt vergeten was; terwijl daar met haast over besloten moest worden.



Bergamin tikte tegen het glas, gaf aan dat ondanks het afsluiten van de raad er nog een stemming nodig was en vroeg of iedereen kon instemmen. ,,Dat lijkt mij zo ook wel te kunnen, bovendien is de pers ook nog aanwezig dus openbaarheid gegarandeerd.” Geen van de verbouwereerde raadsleden stemde tegen.