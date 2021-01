Oud-premier Dries van Agt breekt lans voor moslims: ‘Houd meer rekening met hun gevoelens’

Schreeuwen­de man opgepakt in Berg en Dal, komt vrij, gooit met steen naar agenten en mag meteen weer de cel in

26 december BERG EN DAL/ NIJMEGEN - Een lastige man heeft het zaterdagochtend vroeg onnodig moeilijk gemaakt voor zichzelf. Hij moest de cel in voor het verstoren van de openbare orde in Berg en Dal, werd vrijgelaten, maar maakte het toen zo bont dat hij gelijk weer de cel in mocht.