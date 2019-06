Oud schoolgebouw doelwit van vandalen en pyromanen

,,Heel frustrerend”, verzucht een woordvoerder van Lagemaat. Het immense, typische jaren-zeventig schoolgebouw, ooit in gebruik door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en later in beheer van de gemeente, moet later dit jaar plaatsmaken voor een nieuwbouwwijk. Eind vorig jaar is al een begin gemaakt met sloopwerkzaamheden. Dat werk wordt voortdurend gefrustreerd door vandalen die vernielingen en brandstichtingen aanrichten.



,,Het volledige pand is inmiddels gestript, er is niets brandbaars meer te vinden”, zegt de woordvoerder. ,,Maar we zien dat vandalen hun eigen spullen meenemen en in het gebouw in de fik steken. Zo vonden we na de branden van afgelopen weekend een oud bankstel en vuilniszakken.”



Tot overmaat van ramp bleef het het afgelopen weekend niet alleen bij brandstichtingen: onbekenden vernielden ook een van de sloopkranen van Lagemaat. ,,Daar kunnen we nu niets meer mee. Het zorgt voor extra vertraging van het werk en nog eens 20.000 euro aan schade waarvan we maar moeten afwachten of we die kunnen verhalen.”