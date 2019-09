Oude buren reageren geschrokken na zelfmoord verdachte Joop V.: ‘Ik krijg er de rillingen van...’

In een flat in de wijk Tolhuis, Nijmegen-West, blijft het stil bij de meeste bewoners wanneer zij een foto van V. onder ogen krijgen. Tot het begin van dit jaar woonde hij hier vrij anoniem in een appartement op de derde verdieping. Dat deed hij vanaf 2012, nadat hij eerder in Amersfoort leefde. Hij groeide op in Haarlem.



Een flink aantal flatbewoners in Nijmegen heeft een buitenlandse achtergrond, buren spreken elkaar amper. Een begroeting of een sociaal wenselijk ‘alles goed?’. Daar blijft het meestal bij, vertellen bewoners. Slechts een enkeling van hen zegt V. wel eens op de galerij te zijn tegengekomen.