Oude diesel snel de stad uit, maar Nijmegen wil wel dat het ordelijk verloopt

Festival Fortarock in Goffert stopt eerder om verwacht onweer

2 juni NIJMEGEN - Het metalfestival Fortarock in Nijmegen is zondagavond een kwartier eerder gestopt vanwege naderend onweer. Headliner Amon Amarth moest het concert van de organisatie van het tweedaagse muziekfestival in het Goffertpark voortijdig afbreken.