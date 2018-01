Oude Matrixx gesloopt voor nieuwe McDonald's

Het huidige McDonald's-restaurant, op het perceel ernaast, wordt eveneens gesloopt. Hier komen nieuwe parkeerplekken voor bezoekers van de hamburgerketen.

Nieuw horecaconcept

Op de nieuwe locatie komt naast het reguliere McDonald's-restaurant en McDrive een nieuw horecaconcept: McCafé. Dat is een koffiecorner van McDonald's die landelijk al op 45 plekken is te vinden en waar je naast allerlei soorten koffie ook bijvoorbeeld verse cheesecake, appelgebak en croissants kunt nuttigen.

Met de sloop van het Matrixx-gebouw komt een einde aan het feestpaleis waar housemuziek jarenlang de boventoon voerde. Al enkele jaren stokte het bezoekersaantal, vandaar dat de Matrixx-uitbaters per 1 januari 2015 het huurcontract hebben opgezegd.

MonteCarlo

Een nieuwe danstempel, MonteCarlo, is nooit echt van de grond gekomen door gebrek aan bezoekers én door geweldsincidenten. Burgemeester Hubert Bruls liet de club in juni 2016 een half jaar sluiten na diverse vechtpartijen. Uitbater Faruk Koca ging failliet na een brand. Die was aangestoken, maar een dader is nooit gevonden.

De bij de jeugd populaire hamburgerketen is nog terughoudend met verstrekken van informatie over de nieuwbouw. Een woordvoerster: ,,Omdat de sloop- en bouwvergunning nog moet worden goedgekeurd." Voor het nieuwe restaurant is geen wijziging nodig van het bestemmingsplan, maar belanghebbenden in de buurt kunnen nog wel bezwaar maken. ,,Het is nog niet duidelijk wat de uitkomst is. Zolang wachten we even met de communicatie."

Op de bouwtekeningen, ingediend bij en voorgesproken met de gemeente, is te zien dat de nieuwe McDonald's ook een McCafé krijgt. Dat is een trendy koffiehoek waar diverse soorten koffie worden geschonken.De woordvoerster bevestigt verder dat de nieuwe McDonald's groter wordt dan de oude. Hoeveel groter, houdt ze nog even voor zich.

Parkeren

Ze verzekert wel dat alle maatregelen worden genomen om eventuele extra overlast voor de aanpalende meubelboulevard en omwonenden van de wijken Zwanenveld en Lindenholt tegen te gaan. ,,We kiezen voor extra parkeergelegenheid, zodat de druk niet groter wordt op de meubelboulevard. Ook gebruiken we slimme afvalbakken die zelfsluitend zijn, zodat het afval niet zomaar kan wegwaaien."