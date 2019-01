Oude V&D is weer bijna leeg, daarna kan verbouwing voor Decathlon en TK Maxx van start

Het is nog onduidelijk wanneer sportketen Decathlon en de Amerikaanse merkenprijsvechter TK Maxx in het voormalige warenhuis aan de Grote Markttrekken. Het moet in ieder geval dit jaar nog gebeuren, maar eerst moet er flink verbouwd worden.

Complexe verbouwing

Welstandscommissie

Topshelf

All About Living trok in maart vorig jaar in de vroegere V&D na het vertrek van Topshelf. Eigenaar Frans Oosterbaan van All About Living huurt één verdieping op voorwaarde dat hij vertrekt als een grotere partij zich aandient. ,,We hebben hier bijna een jaar gezeten, het is een superplek”, zegt Oosterbaan. De meubelzaak verhuist nu weer naar de oude stek: het winkelpand aan de Burchtstraat.