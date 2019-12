Oudere vrouw gewond door brand in flatwoning in Nijmegen, appartementen ontruimd

Twaalf appartementen werden actief ontruimd door de brandweer. Één persoon is vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een oudere vrouw die daar alleen woonde. Het flatcomplex is inmiddels vrijgegeven.



De bewoners van het flatcomplex zijn opgevangen bij het in de buurt gelegen guesthouse Vertoef. Aan het begin van de middag zijn zij terug naar hun woningen gegaan. Het vuur woedde in een flatwoning op de derde etage. Een matras is daar in brand gevlogen.