Oudere vrouw op e-bike klapt op auto in Nijmegen: weg afgesloten en traumaheli opgeroepen

met videoEen fietser is dinsdag aan het eind van de middag ernstig gewond geraakt nadat ze op de Scheidingsweg in botsing kwam met een auto. Een traumahelikopter is opgeroepen en de vrouw is met ernstig letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht.