Ouderen en starters in één complex in Nijmegen-Noord

Denk aan de dieren: tamme kastanjes rapen mag, maar ‘geen tassen vol’

15 oktober BERG EN DAL/NIJMEGEN - Ze zijn weer volop in de natuur te vinden, tamme kastanjes. En dat trekt mensen naar het bos die ze graag rapen, zoals hier bij De Duivelsberg. In tegenstelling tot wilde kastanjes zijn tamme exemplaren immers goed eetbaar. Toch is het niet de bedoeling dat mensen ongelimiteerd tassen gaan vullen.