Ouderenbond roept op: prik Gelderse 60-plussers via GGD, dit duurt te lang

Hoe Napoleon in 1811 bijna zijn Waterloo vond in Nijmegen: ‘De zes paarden sloegen op hol en dreigden zo de Waal in te rennen’

8 mei NIJMEGEN - Het is deze week 200 jaar geleden dat Napoleon stierf. Op 5 mei 1821 overleed de machtige Franse keizer, verslagen bij Waterloo, als banneling op het eiland Sint Helena. Maar het had niet veel gescheeld of Napoleon was tien jaar vóór z’n dood al aan zijn einde gekomen: in Nijmegen, aan de boorden van de Waal.