Ouders en kinderen trekken met handtekeningen naar stadhuis voor behoud trapveldje De Buut in Nijmegen

Bij de politierechter Verdachte na wilde rit opgevist door agent: ‘Goed dat er politie is!’

16:15 De 28-jarige R. is zo’n vrolijke gast die standaard een feestje van het leven maakt. De zitting bij de politierechter beschouwt hij als een gezellig uitje dat misschien wel goed is voor een mooi verhaal. Ook de rechter steekt opgewekt van wal. ,,Uw arrestatie kan zó worden verfilmd”, ziet ze in het dossier. ,,Na een achtervolging door de politie hing u uiteindelijk in de Waal… Spectaculair!”