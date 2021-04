Ouders en leerlingen Dominicus College heffen vuist tegen fusie en starten petitie

Een petitie van vorige week gericht tegen dit samengaan is inmiddels ruim achthonderd keer ondertekend. Een van de initiatiefneemsters - ,,Liever geen naam, mijn kind zit nog op school” - is blij met de volgens haar massale steun die komt van ouders en leerlingen. Ook docenten en oud-docenten tekenen. ,,Dit laat zien hoe bezorgd we zijn. We hopen op een sneeuwbaleffect om de fusie tegen te houden.”

Daarvoor zijn ook gemeenteraden in de regio bestookt. En laten leerlingen zich gelden. Zo vragen een tweedeklasser en zijn broer in de brugklas - namen bekend bij redactie - zich in een open brief af ‘waar de schoolleiding mee bezig is. U schrijft doodleuk ‘Zit je dan (na de fusie per 2023-2024, red.) nog op school dan verhuis je naar de Malderburchtstraat’ (Kandinsky College, red.). En als je dit niet wilt, dan moeten we maar een andere school zoeken waar u graag bij helpt? Dus dan moeten wij al onze vrienden achterlaten, onze leraren? Snapt u wel wat u zegt?’

Geheime gesprekken

De ophef begon eind maart, toen via deze krant uitlekte dat het Kandinsky College Nijmegen en het Dominicus College in het geheim gesprekken voerden over een fusie. Bij groen licht, zo werd duidelijk, verdwijnt het schoolgebouw van het Dominicus College aan de Energieweg.

Volgens de schoolleiding is er geen andere optie, omdat het aantal leerlingen in hard tempo zou dalen. (Oud-)docenten, ouders, leerlingen en de medezeggenschapsraad die De Gelderlander sprak, vinden de cijfers die de directie aanlevert, niet overtuigend. De roep klinkt steeds luider om ‘eigen’ onderzoek te doen naar de leerlingenaantallen in de komende jaren, los van wat de schoolleiding hierover aanlevert.

De petitieschrijvers verzetten zich verder tegen het angstbeeld van een ‘grootschalige leerfabriek’. De gecombineerde school zou minimaal 1350 leerlingen tellen, waar dit er nu respectievelijk 850 (Dominicus College) en 1200 (Kandinsky College) zijn.

Boosheid

Boosheid is er tevens in het land van Maas en Waal. Zoals de twee leerlingen schrijven: ‘En denkt u dat wij vanuit Beuningen, Ewijk en verder, helemaal naar de Malderburchtstraat aan de rand van Nijmegen (waar het Kandinsky College ligt, red.) gaan fietsen? (...) En dan schrijft u in uw brief dat u in het najaar een definitief besluit hoopt te nemen. Dat is zorgvuldig zeg.’

De Beuningse VVD-fractievoorzitter Karin van de Heuvel, met aangemeld kind op het Dominicus College, hoopt dat de onderwijswethouder van haar gemeente zich hard maakt voor de enige middelbare school bij haar dorp Weurt. ,,Ouders hebben bewust gekozen voor een kleinere school. Dan is de overstap naar een grote school en ook nog kilometers verder niet uit te leggen.”

Volledig scherm Het Dominicus College. © Google