Ouders hoogbegaafde kinderen zijn hoge bijdrage school beu

NIJMEGEN - 500 euro per jaar voor kind in Leonardogroep op De Hazesprong, ouders van leerlingen in de groepen voor hoogbegaafden op basisschool De Hazesprong in Nijmegen zijn boos dat ze de ouderbijdrage moeten betalen voor dat onderwijs.

De bijdrage voor de Leonardogroepen is afgelopen maand verlaagd van 1.200 naar 500 euro, maar het is nog steeds veel meer dan de reguliere 42 euro en principieel onjuist, hebben 41 ouders het bestuur van de St. Josephscholen laten weten.

De bijdrage is geheel vrijwillig en daarover communiceert De Hazesprong sinds dit schooljaar duidelijker met de ouders dan eerdere jaren, zo staat in de brief. ,,Maar wat overheerst is het gevoel van emotionele chantage”, zegt Stijn Verbruggen, een van de ouders. ,,Want dit najaar deed de school wel per brief een dringend beroep op de ouders om hun bijdrage te betalen om, zo stond er, dit soort onderwijs te kunnen blijven aanbieden.”

Een nare actie, vindt hij. ,,In de Leonardoklassen zitten kinderen die elders ernstig in de knel komen en hier soms helemaal opbloeien. Die ouders willen het beste voor hun kind en denken: laat ik maar betalen. Daarna ontstond er commotie en is er een bijeenkomst geweest voor de Leonardo-ouders en heeft het schoolbestuur laten weten dat dit niet zo bedoeld was.”

Protestbrief

In hun protestbrief wijzen de ouders op het standpunt van de PO-raad: ‘Die vindt hoge ouderbijdragen voor hoogbegaafdenklassen ongewenst en tegen de richtlijnen.’

Het Talent van de Nijmeegse scholenkoepel Conexus werd op dit punt vorig jaar teruggefloten door de Raad van State. Het Talent moest ouders heel helder maken dat de bijdrage van 1500 euro voor de hoogbegaafdenklas vrijwillig is en mocht niet suggereren dat plaatsing van een kind in die klas afhangt van de betaling. Verbruggen: ,,Sinds die uitspraak rommelt het op De Hazesprong ook. Want hier verkeerden ouders net zo goed in de veronderstelling dat ze móeten betalen. Dit verdwijnt niet zomaar.”