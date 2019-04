‘Ouders krijgen kind moeilijk achter beeldscherm vandaan’

Crowdfun­ding voor beter licht Stevens­kerk levert bijna 30 mille op

7:17 NIJMEGEN - De crowdfundingactie ‘Maakt u het licht aan in de Stevenskerk?’ heeft in drie maanden tijd tot bijna 30.000 euro opgeleverd. Nog 5.000 euro te gaan, want voor het lichtplan van de Nijmeegse kerk is 35.000 euro nodig.