Ouders, partner én kinderen de dupe van papa's drugshandeltje: gezin dreigt uit huis te worden gezet

VIDEO Gewonde verdachte van schietpar­tij Nijmegen aangehou­den in ziekenhuis

12 augustus NIJMEGEN - Een van de twee verdachten die zijn opgepakt voor de schietpartij bij het station in Nijmegen is aangehouden in een Nijmeegs ziekenhuis. De 23-jarige Nijmegenaar had zich daar gemeld omdat hij medische hulp nodig had.