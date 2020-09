Ouders Rob Jetten kregen óók het advies om niet alles te lezen over hun zoon: ‘Er komt een hoop bagger’

Toen Rob fractievoorzitter werd, was dat volgens zijn ouders ‘wel even een dingetje’. ,,Hij waarschuwde ons een dag van tevoren. Zo van: het zou kunnen dat.... Wij werden prompt gebriefd door de communicatie-afdeling van D66. Het advies was: ga niet alles lezen. Want er komt ook een hoop bagger.”



Ze denken terug aan het moment dat hij als kersverse fractieleider werd geïnterviewd door politiek verslaggever Frits Wester. Van tevoren was hem te verstaan gegeven dat hij niks mocht zeggen over de dividendbelasting. Wester bleef daar over doorvragen en Rob gaf als een repeterende grammofoonplaat drie keer hetzelfde antwoord. Dat kwam hem prompt op de bijnaam Robot Jetten te staan. ,,Later kon-ie er zelf ook wel om lachen.”