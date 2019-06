Ouders smokkelen drugs Nijmeegse jeugdgevangenis De Hunnerberg in

Hulp-straatve­gers in meer wijken actief tegen zwerfafval

14 juni NIJMEGEN - In de strijd tegen zwerfafval worden voortaan in meer Nijmeegse wijken assistent-wijkvegers ingezet. Het gaat om langdurig werklozen of mensen die op een andere manier niet aan het werk kunnen komen. Deze straatvegers werken samen met de reguliere medewerkers van de Dar die in de regio Nijmegen actief zijn.