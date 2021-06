Ouders vragen minister in te grijpen op omstreden basisschool Hazesprong: ‘Er is na een half jaar nog niks veranderd’

Heibel op de hoogbegaaf­den­school in Nijmegen: ‘We worden weggezet als zeurende ouders’

10 april Ondermaats onderwijs, drie geliefde leerkrachten die plotseling vertrekken en ouders die geen contact kunnen krijgen met de school. Een klas die in een half jaar tijd veertien leerkrachten heeft gehad. Er is crisis op de hoogbegaafdenafdeling van basisschool De Hazesprong in de Hazenkamp.