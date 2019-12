Ouders vrezen voedselbank na plundering door Eerbeekse zoon en Nijmeegse schoondochter

Henny Huisman, Mental Theo en Paul Elstak op jubileum We Love the 90's

8:37 NIJMEGEN - Paul Elstak, Mental Theo, dj Jazzy Jeff en Right Said Fred draaien in 2020 op het bekende, jubilerende We Love the 90's in het Nijmeegse Goffertpark. Henny Huisman presenteert de tiende editie van het festival, dat jaarlijks goed is voor zo'n 30.000 bezoekers.