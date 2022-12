Oudste inwoner van Nijmegen is 106 en bezoekt zijn broer (102) nog iedere week: ‘Dikke mik, die twee’

NIJMEGEN - De oudste inwoner van Nijmegen, Leo Fleuren, is woensdag 106 jaar geworden. De opgewekte Nijmegenaar woont nog altijd zelfstandig. ,,Hij is mentaal goed bij, maar hij is wel zwak”, zegt zijn dochter Marijke (69).

Ze omschrijft haar vader als een Bourgondiër. ,,Hij houdt van een wijntje en van gezelligheid. Hij heeft humor en ook veel wijsheid. Hij was in het gezin waarin hij opgroeide de spil, hij is een leider.”

Elke donderdag bezoekt Fleuren zijn 102-jarige broer Jan, die in het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen woont. ,,Dikke mik, die twee”, zegt Marijke.



De twee broers zijn de laatst levenden uit het gezin met zeven jongens dat opgroeide aan de Molenstraat. Daar woonden ze in een smal pand in de buurt van waar nu lingeriewinkel Förster zit. ,,Er woonden ook nog twee tantes bij hen in huis.”

Sigarenfabriek in Cuijk

Fleuren volgde het gymnasium aan het Canisius College. ,,Hij wilde graag dokter worden, maar daar was geen geld voor”, weet zijn dochter.



,,In 1962 begonnen hij en zijn broers sigarenfabriek Victor Hugo in Cuijk. Mijn vader was vertegenwoordiger en reisde dagelijks met de trein naar Amsterdam om de sigaren te verkopen. Na een brand in 1969 was het met de fabriek voorbij.”



Fleuren trouwde en kreeg twee kinderen. Behalve Marijke ook nog een zoon. Hij heeft daarnaast drie kleinkinderen. Zijn vrouw overleed meer dan dertig jaar geleden op 72-jarige leeftijd.

