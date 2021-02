Partij voor de Dieren boos over slachten van vier geëvacueer­de koniks: ‘Onnodig en onverstan­dig’

4 februari NIJMEGEN - Het slachten van konikpaarden uit de Stadswaard is ‘onnodig en onverstandig’ volgens de Partij voor de Dieren en VoorNijmegen.Nu. Vier paarden die eerder deze week geëvacueerd moesten worden vanwege hoogwater, gaan naar het slachthuis. Volgens kuddebeheerder Free Nature is de evacuatie een goed moment om de populatie weer in evenwicht te brengen, er zijn nu te veel paarden.