Over de feesten geen kwaad woord vanuit de politie, ging er dan niets mis? ‘Ze schopten ook tegen zijn hoofd’

De vechtpartij ontstond uit het niets en duurde best lang, zegt ze. ,,Wel drie of vier minuten. Eerst tussen twee mensen, later waren het er een stuk of acht. Het was heftig, er werden kopstoten uitgedeeld. Op een bomvol plein, dinsdag net na middernacht. Het duurde voor mijn gevoel ook best lang voordat de beveiliging er was.’’



In de consternatie, zegt Jet (21) uit Nijmegen, moet iemand iets in haar glas hebben gedaan. ,,Ik zag opeens een pilletje in mijn glas drijven, het bruiste een beetje. Gelijk weggegooid natuurlijk.’’



Twee incidenten – knokpartij en pilletje in glas – in een paar minuten tijd bij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Als zich dagelijks 195.000 tot 265.000 mensen in het feestgedruis storten, horen wildplassen, vernielingen, vechtpartijtjes en rijden onder invloed tot de keerzijde van een verder uitbundig blinkende medaille.



Maar waarom horen we dan zo weinig over die keerzijde? Op de website van de politie dateert het meest verse Nijmeegse nieuwsbericht van 2 juli, ver vóór de start van de feesten. Op Twitter? Een paar politietweets over waar het (te) druk is in de binnenstad. Meer niet. Op de Facebookpagina alleen een waarschuwend bericht over de 66 aangiftes van fietsendiefstal tijdens de vórige Vierdaagsefeesten.



Voorheen was dat wel anders.