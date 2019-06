Over de nachtmerrie en de zoetekauw, dieren die alleen in taal bestaan

Het begon allemaal met de dichterbij. De dichterbij is een bij die dichten kan, met een angel als een kroontjespen. Een angel die hij in zijn leven maar één keer kan gebruiken. Rinske Kegel zag het meteen voor zich.



En toen ging ze, zoals ze zelf zegt, ‘helemaal los’.



Ze verzon de zoetekauw, een makkelijk tam te maken kraaitje. En ze schiep de nachtmerrie: een prachtig hoefdier dat overdag slaapt. Maar wel vastgeketend: ‘Zodra de schemer inzet, opent de nachtmerrie haar ogen en spert dreigend haar neusgaten.’



Je zou Rinske Kegel kunnen omschrijven als de Nijmeegse dichter die ze is. In haar aanstaande verhalenbundel omschrijft Rinske Kegel Rinske Kegel als een zoogdier, soort: mens. ‘Van jongs af aan was ze meer geïnteresseerd in acteren, schrijven en tekenen dan in het vergaren van voedsel en het onderhouden van haar leefomgeving’.