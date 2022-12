Over iemand die sprekend op je lijkt: onderweg naar Nijmegen kom je nu dit ongemakkelijke gedicht tegen

Acht ziekenhui­zen gaan samenwer­ken bij kanker: patiënt krijgt overal dezelfde en beste behande­ling

NIJMEGEN - Acht ziekenhuizen in onze regio gaan intensiever samenwerken bij de behandeling van kanker. Speerpunt is onder meer dat patiënten overal dezelfde, best mogelijke behandeling krijgen.

27 november