Overbodig, beklad, gekraakt en verweesd, maar nu gloort er hoop voor het Nijmeegse seinhuisje

SSH& wil nieuw studenten­com­plex bouwen, buurt vreest voor ‘achter­deur­tje’ in bouwplan­nen

NIJMEGEN - Omwonenden van het huidige GGD-pand aan de Groenewoudseweg in Nijmegen zijn niet te spreken over de plannen om op die plek een nieuw studentencomplex neer te zetten. De angst voor overlast en voor een truc met het bestemmingsplan zit diep. Volgens de gemeente Nijmegen en studentenhuisvester SSH& is dat onterecht.

12 januari