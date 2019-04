Overdekt winkelen is passé: ‘regenachtige zondag is bingo voor internetwinkels’

Het tijdperk van de overdekte winkelpassages in binnensteden is voorbij, zeggen retaildeskundigen. Nijmegen pakt het daarom drastisch aan en wil de Molenpoortpassage in het centrum slopen. Er komen winkelstraatjes zonder overkapping voor terug.

,,Verstandig”, zegt Karel Trommelen, directeur van het gerenommeerde Nijmeegse adviesbureau voor centrumgebieden DTNP over de sloopplannen. ,,De overdekte passage is een beetje een achterhaald concept. Het waren eenvoudige oplossingen om straten met elkaar te verbinden en daarmee meteen wat slechtere gebieden aan te pakken, maar het zijn altijd lastige plekken geweest. Consumenten lopen toch het liefst achter de meute aan door de grote winkelstraten.” Ook de Molenpoortpassage is ‘altijd een ongelukkig ding geweest’, zegt hij. ,,Al toen die net open was, veertig jaar geleden, was het een verzamelplaats voor heroïneverslaafden.”

Hij ziet nergens in Nederland of het buitenland nog overdekte passages gebouwd worden. ,,Kijk naar de Marikenstraat in Nijmegen, die is bewust niet overdekt en het Musiskwartier in Arnhem maar een klein stukje.” Toen in Ede het overdekte Hof van Gelderland werd gesloopt, kwamen er ook winkels in de open lucht voor terug.

Volledig scherm De overdekte sfeervolle winkelpassage aan het Musiskwartier in Arnhem kan volgens stedenbouwkundige Peter Trimp tot voorbeeld dienen voor het verpauperde Tussen de Markten in Roosendaal. foto T+T Design Gouda

Oude glorie

Volgens de Oosterbeekse retaildeskundige Cor Molenaar werden de overdekte straten ooit gebouwd om prettig te kunnen winkelen bij slecht weer. Dat argument is verdwenen. ,,Op een regenachtige zondagmiddag is het nu bingo voor internetwinkels.”

Hij ziet de passages in binnensteden steeds minder aantrekkelijk worden. Niet alleen de Molenpoortpassage noemt hij ‘oude glorie’, ook het overdekte winkelgebied Hemelrijk in Arnhem vindt hij weinig verheffend. ,,Je ziet die bijna niet en er is niks speciaals aan. Het heeft nooit goed gelopen. Ooit waren overdekte passages vernieuwend, maar de mooie mode- en schoenenwinkels zijn vertrokken en dan trek je alleen nog B- en C-winkels aan.”

Zo’n omgeving zoeken mensen die de stad in gaan niet, want ze gaan de deur uit voor een ‘emotionele beleving’. ,,Je wilt dan niet naar een trieste omgeving.” Trommelen onderschrijft dat: ,,Zo’n donker gat willen we niet meer in.” Hij herkent het bij zichzelf. Er gaan jaren voorbij waarin hij niet door de Molenpoortpassage loopt.

Beiden juichen de plannen van de gemeente toe. Trommelen: ,,Met minder winkels in een heldere straat kan het weer wat worden.”