Overlast hangjongeren in Nijmegen bestrijden met parkeervergunningen

Verwarde man die van huis explosief maakte door gasslang door te snijden al tien maanden in voorarrest

12 mei ARNHEM – En weer is de strafzaak tegen een 41-jarige Nijmegenaar die in juli vorig jaar in verwarde toestand de gasslang in zijn woning aan de Gildekamp doorsneed aangehouden. Deze keer voor onderzoek of er een zorgmachtiging moet komen. De man zit al tien maanden vast.