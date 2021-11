Overlast op en rond Joris Ivensplein, bewoners en gemeente zoeken oplossing: ‘Maatregelen nodig’

De overlast is er vooral in de avonduren en 's nachts. Al sinds 2019 is een groep bewoners bezig de overlast te stoppen, sinds dit jaar is het zo erg dat de omwonenden contact hebben gezocht met de gemeente en burgemeester Bruls.

,,Het suddert al langer, maar sinds de zomer is het écht erg. Er is verkeersoverlast, met scooters die hard rondtoeren en veel kabaal maken. Aan de andere kant is er herrie van jongeren, die 's nachts lachgas gebruiken. Ook zijn er veel junks en dealers. In de zomer is er bijvoorbeeld in tuinen gepoept en zijn tuinstoelen meegenomen. De overlast is te groot en het gebeurt te vaak”, zegt José van den Bogaard, die zelf om de hoek aan de Veemarkt woont.