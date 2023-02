Overlast van afval in Nijmeegse binnenstad aangepakt met speciale emmers en elektrische ophaalservice

Duo met auto vol gestolen kleding van Zara rekende buiten oplettende beheerder van vakantie­park

Een oplettende beheerder van een vakantiepark in Garderen zag 9 november vorig jaar een auto volgeladen met kleding, waaronder veel van Zara, het park oprijden. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Een paar uur later zaten een 33-jarige Roemeen en een even oude Roemeense in het politiebureau.