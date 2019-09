Overlast van Nijmeegse studentenhuizen daalt: fors minder klachten dan vorig jaar

‘85 procent van bussen rijdt te hard op Waalkade’

11 september NIJMEGEN - Horecazaken aan de Waalkade klagen over de grote hoeveelheid bussen die over de vernieuwde boulevard rijden. Veel chauffeurs passeren dan ook nog eens met een te veel hoge snelheid, aldus de klagers. Wethouder Hariët Tiemens gaat met busmaatschappij Breng in overleg over het rijgedrag van de chauffeurs op de kade.