Overleden man in Nijmeegse woning is kunstenaar die erg op zichzelf was: 'Hij was dol op mijn hondje’

update | met video Dag na vondst overleden persoon in Nijmeegse woonwijk doet politie nog volop onderzoek

Een dag na de vondst van een overleden persoon in een bovenwoning in de Nijmeegse wijk Bottendaal is het politieonderzoek nog in volle gang. Het huis is woensdagochtend met schermen afgezet door de politie, ook doet forensische opsporing er sporenonderzoek.