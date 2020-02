Overlevende Holocaust geschokt: ‘Wordt het moeilijk om erover te praten omdat sommigen ’t ontkennen?’

Zijn ogen zagen de muur van het Joodse getto in Warschau. Hij was getuige van razzia’s en geweld en voelde de angst van vervolging. De 84-jarige Stefan Skotnicki woont nu in Nijmegen.



De oud-chirurg van het Radboudumc vertelt op scholen over zijn ervaringen tijdens de Holocaust in Polen, die hij als Joods jongetje ternauwernood overleefde.



Dat doet hij samen met Martijn Vermeulen, geschiedenisdocent van het Pax Christi College in Druten. Beiden zijn lid van het comité 4 en 5 mei Nijmegen. Ze hebben samen een symposium opgezet: Onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Holocaust.



Confronterend

Het thema is van groot belang, zegt Skotnicki. Het idee ontstond tijdens een gesprek over de Tweede Wereldoorlog met een andere docent die de Holocaust een ‘gevoelig onderwerp’ noemde.



Skotnicki: ,,Dat was voor mij heel confronterend. Wordt het onderwerp moeilijk om over te praten? Omdat sommigen de Jodenvervolging ontkennen? Als dat nu al zo is, terwijl er nog getuigen van deze grote tragedie leven, hoe is dat dan over twintig of dertig jaar?”