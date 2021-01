Overlever Dries van Agt (89) geeft zich nog niet gewonnen: ‘Ik ben een oud baasje geworden’

Spuugde, hapte en hoestte een Nijmege­naar (51) om zich heen na winkeldief­stal in Cuijk? ‘Ik bijt niet, ik heb geen gebit’

31 december CUIJK / NIJMEGEN - Een 51-jarige Nijmegenaar trok zijn mondkapje van het gezicht, toen medewerkers van supermarkt Coop in Cuijk hem op 16 december betrapten bij de diefstal van biefstuk en ossenhaas. De man spuwde, hapte en hoestte vervolgens in de richting van deze mensen. Hij stond woensdag voor de politierechter in Den Bosch op verdenking van een ‘diefstal, gevolgd door geweld’.