Overname krijgt zegen: Restaurant Loetje, met vestiging in Nijmegen, naar nieuwe eigenaar

Loetje werd in 1977 opgericht als biljartcafé door de enkele jaren geleden overleden Loetje Klinkhamer uit Amsterdam.



Enkele jaren later begon hij met het serveren van biefstukken en dat werd zo’n succes, dat het biljart uiteindelijk uit de zaak verdween.



Waterland neemt Loetje over via zijn onderdeel Restaurant Group. Financiële details van de transactie zijn niet gegeven. Waterland nam vorig jaar een belang in Debuut Horeca, dat in 1983 begon met een eetcafé aan de Nobelstraat in Utrecht.



Debuut heeft inmiddels 30 restaurant, café- en barconcepten als Stan & CO en Popocatepetl, die te vinden zijn in Arnhem. Bij Debuut werken ongeveer 1.500 mensen.