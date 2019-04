Overspannen bouwmarkt leidt tot vertraging van renovatie de Vereeniging

Dat zegt directeur Eva Middeljhoff. Het grote werk in het Nijmeegse concertgebouw de Vereeniging is gedaan, zoals de nieuwe aanbouw met inpandige backstage, artiestenfoyer en kleedkamers. Maar er moet nog het nodige gebeuren aan de kleine zalen, entree en trappentoren.



De laatste fase van de renovatie van de Vereeniging zou al gereed moeten zijn. Door verschillende factoren is dat niet gelukt. DMiddelhoff: ,,Het heeft te maken met de bouwmarkt.” Ook kostte het afhandelen van vergunningen meer tijd. ,,Het gaat immers om de renovatie van een monument. Daarbij moet je zorgvuldig te werk gaan.”



De directeur is er niet rouwig om dat de renovatie wat langer duurt. ,,We kunnen in de zomer ongehinderd doorwerken aan de finishing touch en in oktober met een knalfeest het eindresultaat vieren.”



In de zomermaanden wordt het concertgebouw alleen gebruikt tijdens de Vierdaagsefeesten.