Oversteek stationsplein onveilig volgens vereniging voor slechtzienden: ‘Zorg voor een stoplicht’

VOETBAL NIJMEGEN Hoe blijf je in vredesnaam fit en fris voor al die voetbalwed­strij­den? ‘Let op je slaap en voeding’

NIJMEGEN - Eindelijk! Het amateurvoetbal gaat weer van start. Nooit eerder moesten clubs in zo’n korte tijd zoveel duels spelen. En dat na een wedstrijdloze periode van ruim twee maanden. Trainers en spelers hebben er zin in, maar zijn ook bezorgd. Want hoe halen teams in vredesnaam zonder blessures de eindstreep? Een rondgang langs deskundigen.

5 februari