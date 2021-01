Overstekende fietser gewond door botsing met auto in Nijmegen

column marcel rözer Binnen de minuut... Bestaat er een Nobelprijs voor seksspeel­tjes?

8 januari In deze krant stond Oscar, een Hollandse koopman uit Nijmegen. Oscar is een vent in bonus, groen fluwelen jasje, welvaartswelving net boven de broeksriem en een innig tevreden blik. Hij zou in leaseauto’s kunnen doen, of in aandelen. Maar hij distribueert seksspeeltjes.