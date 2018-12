Overval-tieners uit Nijmegen zitten nog vast

NIJMEGEN - De twee tieners van 16 en 18 jaar die zijn opgepakt voor de overval op supermarkt Jumbo in Groesbeek zitten nog steeds vast. Ze zitten in beperking en mogen daarom geen contact met de buitenwereld hebben.

De jongens mogen alleen met hun advocaat spreken. Zij mogen in de media geen toelichting geven. De twee Nijmegenaren werden zaterdagmorgen in alle vroegte van hun bed gelicht. De politie verdenkt hen er van dat zij op vrijdagavond 9 november de Jumbo in Groesbeek hebben overvallen. Ook wordt onderzocht of het duo betrokken is bij de overval op de Jan Linders in Lent.

Meer aanhoudingen verwacht

,,Natuurlijk kijken we in dit soort onderzoeken of verdachten met andere overvallen in verband zijn te brengen, maar de aanhouding is dus verricht op basis van deze concrete verdenking in Groesbeek‘’, aldus een woordvoerder van de politie. Er worden meer aanhoudingen verwacht.

Vijf supermarkten